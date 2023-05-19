Пять причин, почему стоит посетить Сибай

В Башкирии 25 мая стартует инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023». Он пройдет в Сибае, расположенном в живописном районе республики.
Рассказываем, почему стоит посетить этот город и чем он привлекателен для туристов.
Причина №1. Всероссийский инвест-сабантуй «Зауралье»
Это событие собирает на своих площадках представителей федеральной и региональной власти, российского и зарубежного бизнеса, инвесторов, экспертов, известных государственных и общественных деятелей. В этом году страна-партнер форума — Китай.
Всего в рамках деловой программы запланировано проведение более 20 сессий на различную тематику. Они посвящены туризму, молодежному предпринимательству, инвестициям, партнерскому взаимодействию Башкортостана со странами ближнего и дальнего зарубежья, развитию актуальной сферы производства беспилотных летательных аппаратов и другим важным для развития региона вопросам. Будущие партнеры в очном формате оценивают инвестиционный климат в Сибае и Башкортостане и анализируют потенциал республики для реализации масштабных инвестпроектов.
Официальный партнер Всероссийского инвестиционного сабантуя - Агропромышленный комплекс «Алексеевский». АПК «Алексеевский» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Республике Башкортостан.
Причина №2. Город новых возможностей для бизнеса и жизни
Сибай неслучайно был выбран местом проведения форума федерального значения.
«Мы хотим перевести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров, именно в Зауралье. Поэтому встречаемся здесь, хотим показать этот регион, эту часть красивой Башкирии, куда можно инвестировать и где можно развиваться и строить бизнес», - комментирует Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Сегодня Сибай один из самых перспективных городов для жизни и логистический центр. Несмотря на удаленность от Уфы, здесь развивается железнодорожная структура - строится ветка Сибай-Сара.
Также возводится электроподстанции ПС-500 — она снимет ограничения по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, что, несомненно, привлечет новых инвесторов в промышленный сектор.
Причина №3. Туристический Сибай
Сибай - очень уютный и зеленый город, в нём много природных достопримечательностей. Поэтому в районе динамично развивается экотуризм.
Гостей города притягивает Сибайский карьер — один из самых глубоких в мире — более 500 метров, а диаметр карьера — 2 километра. Это месторождение было обнаружено в 1913 году деревенским охотником. Здесь и по сей день добывают медно-серный и медно-цинковый колчедан. Сейчас добычу ведут шахтным способом. Карьер можно осмотреть со специальной смотровой площадки.
Также в Сибае добывается медь, золото, серебро, кадмий, цинк, сера и ряд других полезных ископаемых. Ведется разработка кирпичных глин, песчано-гравийных смесей, известняков, строительных и облицовочных камней, яшмы и минеральных красок.
А еще обязательно следует посетить трехкаскадный водопад Гадельша. Водопад расположен на склоне горы Ирендык, с восточной части. Место считается заповедником.
Причина №4. Гастрономический фестиваль «Гусь и мёд»
Впервые его провели на полях инвест-сабантуя в 2020 году. С тех пор он стал визитной карточкой Республики Башкортостан и города Сибая.
Этот гастрономический фестиваль показал - туристический потенциал горно-добывающего моногорода также богат своей самобытной культурой и кухней. На фестивале в Сибае работают выставка гусей, тематические юрты, где можно продегустировать гусиную, медовую продукцию от местных и зарубежных производителей. Посетители мероприятия смогут совершить увлекательное кулинарное путешествие и насладиться этническим разнообразием традиций в течение дня.
Причина №5. Достопримечательности Сибая
На проспекте Горняков,45 можно посетить Сибайский историко-краеведческий музей, где представлены интересные экспозиции природы Зауралья, истории традиций и быта башкир, развития города и горнодобывающей промышленности.
В сквере проспекта Горняков расположен памятник «Башкирским полкам — участникам Отечественной войны 1812 года». В период Отечественной войны 1812 года башкиры сформировали 20 полков и внесли достойный вклад в победу над французами. Целый подземный «город» представляют из себя шахты Сибая. Здесь свои дороги, коммуникации, самоходные многотонные машины работают в подземелье. Важно! Посетить шахты можно только по согласованию с горнодобывающей компанией – Сибайским филиалом Учалинского ГОКа.
А ещё в окрестностях Сибая можно лицезреть самые «дорогие» дороги в России из полудрагоценных камней. В селе Старый-Сибай есть дороги, покрытые полудрагоценным поделочным камнем яшма. С первого взгляда — обычная грунтовка, но если приглядеться, то понимаешь, что они покрыты красноватой яшмой.
Конечно, это далеко не весь список причин, по которым вам обязательно нужно посетить Сибай. Для того, чтобы осмотреть все достопримечательности и узнать его жителей поближе, нужно потратить не один день. Но в одном можно быть уверенным, приехав в Сибай раз, он останется в сердце навсегда.