Пять причин, почему стоит посетить Сибай

Гостей города притягивает Сибайский карьер — один из самых глубоких в мире — более 500 метров, а диаметр карьера — 2 километра. Это месторождение было обнаружено в 1913 году деревенским охотником. Здесь и по сей день добывают медно-серный и медно-цинковый колчедан. Сейчас добычу ведут шахтным способом. Карьер можно осмотреть со специальной смотровой площадки.