Радий Хабиров рассказал о роли Башкирии в исламском мире

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил роль республики в исламском мире. По его словам, регион может называться «правильным котлом», в котором котором живут и работают бок о бок представили различных религий, ценностей и национальностей. Такое заявление он дал во время интервью в Казани, где находится на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир».
В интервью Хабиров рассказал о роли Башкортостана в исламском мире, сохранении традиционных религиозных ценностей и межконфессиональном согласии, а также развитии взаимоотношений с зарубежными исламскими государствами в условиях современных вызовов.
В частности, напомнил, что в 2019 году Уфа стала местом для проведения заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
«Было справедливо, что оно проходило именно в столице Башкортостана. Вы знаете, что в 1788 году Екатерина II основала в Уфе Оренбургское духовное магометанское собрание. Впоследствии оно стало Центральным духовным управлением мусульман России. Сегодня в Башкортостане в мире и согласии проживают более 100 национальностей. Наша республика, образно говоря, является тем местом, где работает „плавильный котёл“ различных национальностей и религий», — заявил Радий Хабиров.
Именно в Башкортостане ислам основывается на культурной, цивилизационной основе, отметил он. Ислам носит очень духовный, созидательный и миролюбивый характер. В республике нет проявлений ксенофобии, проявлений радикализма и фанатизма.
«Поэтому мы, проводя эту Группу, пытались поделиться с нашими коллегами из других регионов страны и зарубежных государств многолетним опытом Башкортостана, как жить в дружбе и согласии большим группам представителей разных религий и национальностей», — добавил Радий Хабиров, отметив, что сейчас есть уникальный шанс для повышения интеграции и взаимодействия со странами Организации исламского сотрудничества.
Причина проста — подавляющее большинство западноевропейских стран де-факто объявили экономическую войну, необходимы новые партнеры. Чаще всего ими являются государства — представители исламского мира. Среди них — Узбекистан, Казахстан, Турция, Иран и государства Персидского залива, с которыми «мы сейчас тоже ведём определённую работу», констатировал Глава Башкортостана.
Сегодня республика активно развивает международное сотрудничество. Почти в каждом из вышеназванных государств уже созданы торговые представительства Башкортостана в составе торгпредств Российской Федерации.
«Недавно официальная делегация Башкортостана под моим руководством работала в Исламской Республике Иран. Нас очень тепло приняли, проявили большой интерес к нашей экономике — к интеграции и увеличению товарооборота, — рассказал Радий Хабиров. — Мы заключили целый ряд соглашений. Сейчас делегация Башкортостана участвует в ряде выставок в Иране. Поэтому мне кажется, что мы дали хороший толчок к тому, чтобы более активно с ними работать. Это часть нашей экономической политики».
Как отметил руководитель Башкортостана, помимо экономического сотрудничества, безусловно, важны социальные, гуманитарные и культурные аспекты.
«Мы принимаем участие в зарубежных фестивалях, приглашаем гостей к нам в республику. У нас идут обмены музейными экспозициями, обмены театральными труппами. Что очень важно — мы открываем эти государства для наших туристов, открываем Башкортостан для дружественных стран. Для этого планомерно запускаем авиационные маршруты. Например, сейчас мы активно работаем с иранской компанией для организации прямого рейса между Уфой и Тегераном. Думаю, что в июне в Уфу прибудет первый борт из столицы Ирана. Прямой рейс всегда удобнее для туристов», — убежден Радий Хабиров.
Важно также детально проработать ряд программ для того, чтобы открыть Иран для российских туристов, поскольку это уникальная страна, древнейшая цивилизация.
«Но подчёркиваю, у нас большой интерес в части экономики. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу. Первое — у нас есть уникальные возможности. Второе — у нас есть желание, чтобы сделать интеграцию с исламским миром ещё более глубокой, более эффективной и интересной», — сказал Глава Башкортостана.
Он поблагодарил руководителей исламских государств за очень взвешенную политику, уважительное отношение к России и ее интересам. По его мнению, участие в дальнейших мероприятиях Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» приведет к усилению именно экономического сотрудничества. При этом вновь подчеркнул, что ресурсы, компетенции, продукция, которую производит экономика Российской Федерации, экономика Башкортостана, безусловно, им интересна.
«Нам нужны новые рынки сбыта, новые направления для наших инвестиций. Нам нужны зарубежные инвестиции из тех стран, о которых я говорил. Мы будем думать о более эффективных транспортных коридорах. В частности, на уровне межправительственной комиссии России и Ирана обсуждается создание логистического коридора „Север-Юг“, — сообщил Радий Хабиров. — Потому что без нормальных логистических коридоров, без эффективных инструментов финансовых расчётов очень сложно взаимодействовать. Есть желание торговать, есть желание инвестировать. Но если нет логистики, нет нормальных, гарантированных финансовых расчётов в непростом финансовом мире, то это будет непросто. Поэтому эту часть мы хотели особо актуализировать».
Не останется в стороне и развитие гуманитарного, культурного и социального сотрудничества с исламскими государствами. Будут продуманы новые форматы для успешного сотрудничества.
«Во время рабочих поездок и совместной работы мы видим интерес не только у правительственных структур, но также со стороны жителей зарубежных государств, которые хотят с нами взаимодействовать, хотят посмотреть, как мы живём, хотят приезжать и обмениваться опытом. Поэтому на этих событиях мы будем акцентировать наше внимание», — подытожил Глава Башкортостана.