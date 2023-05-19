Радий Хабиров рассказал о роли Башкирии в исламском мире

«Нам нужны новые рынки сбыта, новые направления для наших инвестиций. Нам нужны зарубежные инвестиции из тех стран, о которых я говорил. Мы будем думать о более эффективных транспортных коридорах. В частности, на уровне межправительственной комиссии России и Ирана обсуждается создание логистического коридора „Север-Юг“, — сообщил Радий Хабиров. — Потому что без нормальных логистических коридоров, без эффективных инструментов финансовых расчётов очень сложно взаимодействовать. Есть желание торговать, есть желание инвестировать. Но если нет логистики, нет нормальных, гарантированных финансовых расчётов в непростом финансовом мире, то это будет непросто. Поэтому эту часть мы хотели особо актуализировать».