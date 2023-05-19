В Башкирии пропал 48-летний Азат Абдрахманов

В Башкирии начались поиски пропавшего 48-летнего Азата Абдрахманова. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт РБ» в социальных сетях.
По данным поисковиков, житель Ишимбая ушел из дома 18 мая и не вернулся. Обеспокоенные родственники, когда самостоятельные поиски не дали результата, обратились за помощью к волонтерам и полиции.
Известно, что 48-летний мужчина был одет в светло-серую (по другим данным, коричневую) ветровку, синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой и темно-серую кепку.
Среди других примет исчезнувшего — темные волосы и серые глаза.
Всех, кому известно о его возможном местоположении, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или на единый номер 112.