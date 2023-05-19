В Башкирии пропал 48-летний Азат Абдрахманов

В Башкирии начались поиски пропавшего 48-летнего Азата Абдрахманова. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт РБ» в социальных сетях.

Фото №1 - В Башкирии пропал 48-летний Азат Абдрахманов

По данным поисковиков, житель Ишимбая ушел из дома 18 мая и не вернулся. Обеспокоенные родственники, когда самостоятельные поиски не дали результата, обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Известно, что 48-летний мужчина был одет в светло-серую (по другим данным, коричневую) ветровку, синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой и темно-серую кепку.

Среди других примет исчезнувшего — темные волосы и серые глаза.

Всех, кому известно о его возможном местоположении, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или на единый номер 112.

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