В Башкирии пропал 48-летний Азат Абдрахманов

В Башкирии начались поиски пропавшего 48-летнего Азата Абдрахманова. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт РБ» в социальных сетях.

По данным поисковиков, житель Ишимбая ушел из дома 18 мая и не вернулся. Обеспокоенные родственники, когда самостоятельные поиски не дали результата, обратились за помощью к волонтерам и полиции.