В Уфе ограничат движение в микрорайоне Глумилино

В башкирской столице временно перекрыли движение в микрорайоне Глумилино. Об этом сообщает администрация Уфы.

С 22 мая по 5 июня ограничат движение на участках в районе расположения жилых домов № 14а по улице Рудольфа Нуреева, № 20 по бульвару Давлеткильдеева, № 15 на Энтузиастов до перекрестка улиц Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова. На дорогах установят дорожные знаки, светофоры, а также переоборудуют автобусную остановку по улице Комсомольской на примыкании с улицей Архитектора Рехмукова.