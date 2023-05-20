Представители руководства Башкирии обсудили с жителями тему недропользования в Баймакском районе

В Баймакском районе местные жители жалуются на деятельность ряда золотодобывающих и камнедобывающих компаний на территории Кусеевского и Темясовского сельсоветов. На недовольство сельчан обратили внимание власти республики.
Так, вице-премьер правительства Башкирии Азамат Абдрахманов провел выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам недропользования. На нем местные жители заявили, что в первую очередь их волнует вопрос общего контроля за деятельностью недропользователей на территории района. Сейчас в данном регионе добыче полезных ископаемых занимаются 24 предприятия.
Одним из самых значимых результатов стал визит в нашу республику руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова. В июле прошлого года под его руководством в Уфе прошло совещание, где были приняты важные решения. Прежде всего, была достигнута договоренность усилить контроль за золотодобывающими предприятиями. Также с 26 января федеральным центром введен мораторий на выдачу лицензий компаниям на геологическое изучение недр. Разработаны рекомендации для потенциальных недропользователей. Они предполагают необходимость оформления участков недр не менее чем за 3 километра до населенных пунктов. Кроме того, мы направили в Роснедра свои предложения с просьбой инициировать внесение изменений в федеральный закон «О недрах». Суть их сводится к тому, что до выдачи лицензий предприятия должны получить согласие правообладателя земельного участка и заключить соответствующее соглашение с органами местного самоуправления. Это также позволит ужесточить контроль за соблюдением требований к разработкам».
Далее был задан вопрос о привлечении к законной ответственности компаний «Весна» и «Графское», в отношении которых были выявлены многочисленные нарушения.
Другая волнующая жителей проблема – деятельность компании «Алтын Юл» на территории сельского поселения Кусеевский сельсовет.
Жители района особо обеспокоены новой лицензией на поиск оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади, что, по их мнению, может нанести вред экологии. Азамат Абдрахманов ответил, что речь идет не о разработке или добыче, а о геологическом изучении за счет государства.
Понимая необходимость экономического развития своего района и создания новых рабочих мест, жители задали вопрос о том, как республиканские власти будут далее контролировать процесс недропользования и обязывать добывающие компании соблюдать интересы местно населения.