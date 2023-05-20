Представители руководства Башкирии обсудили с жителями тему недропользования в Баймакском районе

В Баймакском районе местные жители жалуются на деятельность ряда золотодобывающих и камнедобывающих компаний на территории Кусеевского и Темясовского сельсоветов. На недовольство сельчан обратили внимание власти республики.

Фото №1 - Представители руководства Башкирии обсудили с жителями тему недропользования в Баймакском районе

Так, вице-премьер правительства Башкирии Азамат Абдрахманов провел выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам недропользования. На нем  местные жители заявили, что в первую очередь их волнует вопрос общего контроля за деятельностью недропользователей на территории района. Сейчас в данном регионе добыче полезных ископаемых занимаются 24 предприятия. 

«Созданная 2021 году в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова комиссия по недропользованию - единственная в нашей стране, которая работает в этом направлении, - заявил Азамат Абдрахманов. - За два года работы она достигла многих результатов. Было выявлено 355 действующих и 96 заброшенных мест добычи полезных ископаемых. Начали решаться вопросы, которые долгое время оставались нерешёнными.

Одним из самых значимых результатов стал визит в нашу республику руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова. В июле прошлого года под его руководством в Уфе прошло совещание, где были приняты важные решения.  Прежде всего, была достигнута договоренность усилить контроль за золотодобывающими предприятиями. Также с 26 января федеральным центром введен мораторий на выдачу лицензий компаниям на геологическое изучение недр. Разработаны рекомендации для потенциальных недропользователей. Они предполагают необходимость оформления участков недр не менее чем за 3 километра до населенных пунктов. Кроме того, мы направили в Роснедра свои предложения с просьбой инициировать внесение изменений в федеральный закон «О недрах». Суть их сводится к тому, что до выдачи лицензий предприятия должны получить согласие правообладателя земельного участка и заключить соответствующее соглашение с органами местного самоуправления. Это также позволит ужесточить контроль за соблюдением требований к разработкам».

Далее был задан вопрос о привлечении к законной ответственности компаний «Весна» и «Графское», в отношении которых были выявлены многочисленные нарушения.

«В ходе нынешнего визита в Баймакский район я ознакомился с деятельностью компаний «Весна» и «Графское» и могу назвать ее варварской, - отметил вице-премьер. - Ущерб природе нанесён на сумму более 5 миллиардов рублей. В настоящее время их работа приостановлена, дела направлены в суд и ждут разбирательства. С ООО «Таналык» будет взыскано 607 миллионов рублей».

Другая волнующая жителей проблема – деятельность  компании «Алтын Юл» на территории сельского поселения Кусеевский сельсовет.

«Деятельность компании «Алтын Юл» неоднократно становилась предметом критики со стороны населения, - пояснил ситуацию Азамат Абдрахманов. - Кроме того, были выявлены нарушения условий лицензионного соглашения. В частности, срок действия проектной документации истек, а компания так и не начала геологоразведочные работы. В итоге в октябре прошлого года компании было направлено уведомление о выявленных нарушениях и возможном досрочном прекращении права пользования недрами. В апреле текущего года истек срок устранения нарушений. Администрация Баймакского района,  Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минлесхоз РБ, должны внести в адрес Минэкологии РБ аргументированные предложения о возможно допущенных нарушениях условий пользования недрами по лицензии  ООО «Алтын Юл». Минэкологии РБ поставлена  задача обратиться в Минприроды России с предложением рассмотреть на федеральной комиссии вопрос о досрочном прекращении  права «Алтын Юл» на пользование недрами.

Пенальти

Жители района особо обеспокоены новой лицензией на поиск оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади, что, по их мнению, может нанести вред экологии. Азамат Абдрахманов ответил, что речь идет не о разработке или добыче, а о геологическом изучении за счет государства.

«Инвентаразация недр страны проходила и в 30-е, и в 70-е годы и в процессе изучения ущерб окружающей среде нанесён не будет, - уточнил он, указав на карте, какие земли будут затронуты геологическим изучением. - Итогом работ «Уральской геологосъемочной экспедиции» станет отчет, уточняющий данные исследований предшествующих периодов марганцевого оруденения Файзуллинской площади. Также мы будем рекомендовать компании заключить соглашения о социально-экономическом развитии с Кусеевским и Темясовским сельскими советами, предусмотрев меры социальной поддержки населения, включая предоставления людям рабочих мест». 

Понимая необходимость экономического развития своего района и создания новых рабочих мест, жители задали вопрос о том, как республиканские власти будут далее контролировать процесс недропользования и обязывать добывающие компании соблюдать интересы местно населения. 

«По итогам заседания я дам ряд поручений, которые возьму под свой личный контроль, - заявил  Азамат Абдрахманов. - В частности, будет создан общественный совет из числа местных жителей, всех недропользователей проверят на предмет соблюдения земельного и лесного законодательства. Еще раз подчеркну, добывающие компании должны нести социальную ответственность и соблюдать соответствующее законодательство. На территориях, где работают недропользователи, живут люди. Социальную ответственность бизнеса еще никто не отменял. В связи с этим, нельзя только эксплуатировать землю и территорию. Недопустимо своим потребительским отношением провоцировать конфликты и игнорировать интересы людей. Мы приложим все усилия для того, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. Местных жителей я бы попросил не поддаваться на провокации в социальных сетях, а вмести с нами выявлять недобросовестные компании и добиваться их ответственности».

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