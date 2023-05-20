Представители руководства Башкирии обсудили с жителями тему недропользования в Баймакском районе

Одним из самых значимых результатов стал визит в нашу республику руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова. В июле прошлого года под его руководством в Уфе прошло совещание, где были приняты важные решения. Прежде всего, была достигнута договоренность усилить контроль за золотодобывающими предприятиями. Также с 26 января федеральным центром введен мораторий на выдачу лицензий компаниям на геологическое изучение недр. Разработаны рекомендации для потенциальных недропользователей. Они предполагают необходимость оформления участков недр не менее чем за 3 километра до населенных пунктов. Кроме того, мы направили в Роснедра свои предложения с просьбой инициировать внесение изменений в федеральный закон «О недрах». Суть их сводится к тому, что до выдачи лицензий предприятия должны получить согласие правообладателя земельного участка и заключить соответствующее соглашение с органами местного самоуправления. Это также позволит ужесточить контроль за соблюдением требований к разработкам».