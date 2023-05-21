В Уфе год назад пропал 52-летний Андрей Грачев

В Башкирии начались поиски пропавшего 52-летнего Андрей Грачева из поселка Новоалександровка. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе год назад пропал 52-летний Андрей Грачев

По данным поисковиков, мужчина пропал еще в прошлом году, 22 июня. С тех пор о нем ничего неизвестно. Поиски осложняются и тем, что никто не знает, в чем был уфимец в день исчезновения.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темные, карие глаза.

Если вы знаете о местонахождении Андрея Грачева, то сообщите по номеру 8-800-700-54-52 или 112. 

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