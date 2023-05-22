В Башкирии из-за заморозков в начале мая серьезно пострадали посевы

Из-за заморозков в начале мая в 31 районе республики погибли посевы.  Предварительный ущерб оценивается  более чем на 500 млн. рублей. Больше всего пострадали посевы Бакалинского, Илишевского, Шаранского и Чекмагушевского районов.

На оперативном совещании в ЦУРе под председательством Главы республики обсудили вопрос повреждения культур и по этой причине в вели режим ЧС.

Отметим, что посевная кампания в республике находится на финишной прямой.  Полностью завершили посев в восьми районах, в 23-х муниципалитетах посев завершат в ближайшие дни.

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