В Башкирии из-за заморозков в начале мая серьезно пострадали посевы

Из-за заморозков в начале мая в 31 районе республики погибли посевы. Предварительный ущерб оценивается более чем на 500 млн. рублей. Больше всего пострадали посевы Бакалинского, Илишевского, Шаранского и Чекмагушевского районов.
На оперативном совещании в ЦУРе под председательством Главы республики обсудили вопрос повреждения культур и по этой причине в вели режим ЧС.
Отметим, что посевная кампания в республике находится на финишной прямой. Полностью завершили посев в восьми районах, в 23-х муниципалитетах посев завершат в ближайшие дни.