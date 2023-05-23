В Уфе на лето закрыли участок улицы Колгуевской

Сегодня утром в Уфе перекрыли дорогу. Водителей просят заранее планировать путь по маршрутам объезда. Речь про участок от улицы Пугачёва до дома № 18в на Бакинской. Попасть из Зелёной рощи в микрорайон Кузнецовский затон или на мост через реку Уфимку можно через Бородинскую, Сочинскую или с другой стороны улицы Пугачёва. Ограничение введено для того, чтобы строители беспрепятственно проложили водовод.

Проехать напрямую от Президент-отеля до Кузнецовского затона или до моста через Уфимку теперь нельзя. Дорогу от улицы Пугачева до Бакинской перекрыли бетонными блоками.

Мера необходима, чтобы смонтировать водовод в Кировском и Демском районах. Это очередной этап масштабного проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.

Установлены знаки, заранее было вывешено предупреждение со схемой объезда. Дату с 22 мая на 23-е перенесли из-за проведения последнего звонка. Изначально ограничительные меры вовсе должны были вводить в апреле, но по просьбе главы администрации Уфы сместили на конец мая, чтобы минимизировать неудобства и дать время школьникам завершить учебный год.

Весь проезжающий поток переместится на улицы Бородинская, Пугачева и Сочинская. Схема общественного транспорта тоже изменена.