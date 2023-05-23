ЕГЭ в Уфе будут сдавать более 4,5 тысячи выпускников 11-х классов

В Уфе ЕГЭ будут сдавать в 2023 году более 4,5 тысяч выпускников. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник городского управления образования Азат Батыршин. Он также сообщил, что ОГЭ будут сдавать почти в три раза больше школьник - 11,4 тысяч человек.
Батыршин заявил, что Уфа готова к экзаменационной кампании: школы оборудованы всем необходимым, установлены камеры, будут работать медицинские работники.
Выбор предметов для сдачи экзаменов в городе традиционен. Самое большое количество обучающихся 11-х классов выбрали профильную математику, также выпускники отдают предпочтение обществознанию, информатике. Среди выпускников 9-х классов наибольшей популярностью также пользуются обществознание, информатика и география.
По словам Азата Батыршина, с начала учебного года ведется системная подготовка к экзаменационной кампании. На уровне школ организованы консультации учителей-предметников, психологическая поддержка и сопровождение детей, информационно-разъяснительная работа с родителями.
Начальник управления образования также напомнил, что основной период государственной итоговой аттестации учащихся начнется уже завтра, 24 мая.
В связи с этим он обратился к главам районов с просьбой предусмотреть резервные источники питания для организации бесперебойного электроснабжения в случае возникновения внештатных ситуаций в пунктах. Последствия отключения электричества и видеонаблюдения, по словам Азата Батыршина, могут привести к остановке экзамена и аннулированию работ выпускников.