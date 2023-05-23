ЕГЭ в Уфе будут сдавать более 4,5 тысячи выпускников 11-х классов

В Уфе ЕГЭ будут сдавать в 2023 году более 4,5 тысяч выпускников. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник городского управления образования Азат Батыршин. Он также сообщил, что ОГЭ будут сдавать почти в три раза больше школьник - 11,4 тысяч человек.