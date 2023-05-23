В Башкирии в 10-й раз стартовала Неделя предпринимательства

В Башкортостане в 10-й раз стартовала Неделя предпринимательства. В этом году она пройдет не только в Уфе, но и в муниципалитетах республики. «Неделя предпринимательства» завершится в Сибае.

В рамках инвестсабантуя «Зауралье-2023» состоится II Межрегиональный форум бизнес-шерифов, финал Кубка Башкортостана по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge и стратсессия «Национальный туристический маршрут: новые точки роста и развития экономики». Спикерами выступят представители государственных органов, институтов поддержки и развития бизнеса, известные предприниматели и эксперты.

В настоящее время увеличивается, пусть незначительно, но рост субъектов МСП, численность занятых. Безусловно, это благодаря мерам поддержки как федерального, республиканского, так и муниципального уровней, и, конечно же, совместно объеденным усилиям государственных органов власти различных уровней и представителей бизнес объединений, которые являются рупором голоса субъектов Башкортостана. Всё это позволяет нам развивать предпринимательство в республике.

Алиса Гибадуллина, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Сейчас бизнесу дан для его развития зеленый свет. Бизнес должен выполнять свои обязательства, а с другой стороны, со стороны законодателя, те шероховатости, несостыковки законодательства должны быть максимально упразднены.

Ирина Абрамова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан

Первый день недели предпринимательства начался со всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Для участников организованы вебинары, круглые столы, мастер-классы. Сегодня подписано соглашения о взаимодействии бизнеса и науки. Так же будут определены победители регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

На сегодняшний день на национальную премию «Бизнес- Успех» и форум «Территория бизнеса – территория жизни» зарегистрировано более 500 предпринимателей, из них 100 предпринимателей подали заявку на конкурс, где они сегодня будут выступать в качестве конкурсантов. Самые лучшие поедут в Москву на финал, где тоже могут получить новые возможности для развития своего дела.

Ляйсан Николаева, коммерческий директор башкирского регионального отделения «Опора России».
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