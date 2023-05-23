В Башкирии в 10-й раз стартовала Неделя предпринимательства

На сегодняшний день на национальную премию «Бизнес- Успех» и форум «Территория бизнеса – территория жизни» зарегистрировано более 500 предпринимателей, из них 100 предпринимателей подали заявку на конкурс, где они сегодня будут выступать в качестве конкурсантов. Самые лучшие поедут в Москву на финал, где тоже могут получить новые возможности для развития своего дела.

Ляйсан Николаева, коммерческий директор башкирского регионального отделения «Опора России».