В Башкирии в 10-й раз стартовала Неделя предпринимательства

В Башкортостане в 10-й раз стартовала Неделя предпринимательства.
В этом году она пройдет не только в Уфе, но и в муниципалитетах республики.
«Неделя предпринимательства» завершится в Сибае.
В рамках инвестсабантуя «Зауралье-2023» состоится II
Межрегиональный форум бизнес-шерифов, финал Кубка Башкортостана по стратегии и
управлению бизнесом Global Management Challenge и стратсессия «Национальный
туристический маршрут: новые точки роста и развития экономики». Спикерами
выступят представители государственных органов, институтов поддержки и развития
бизнеса, известные предприниматели и эксперты.
В
настоящее время увеличивается, пусть незначительно, но рост субъектов МСП,
численность занятых. Безусловно, это благодаря мерам поддержки как федерального,
республиканского, так и муниципального уровней, и, конечно же, совместно
объеденным усилиям государственных органов власти различных уровней и
представителей бизнес объединений, которые являются рупором голоса субъектов Башкортостана.
Всё это позволяет нам развивать предпринимательство в республике.Алиса Гибадуллина, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Сейчас
бизнесу дан для его развития зеленый свет. Бизнес должен выполнять свои
обязательства, а с другой стороны, со стороны законодателя, те шероховатости, несостыковки
законодательства должны быть максимально упразднены.Ирина Абрамова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан
Первый день недели предпринимательства начался со
всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Для участников
организованы вебинары, круглые столы, мастер-классы. Сегодня подписано
соглашения о взаимодействии бизнеса и науки. Так же будут определены победители
регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».
На
сегодняшний день на национальную премию «Бизнес- Успех» и форум «Территория
бизнеса – территория жизни» зарегистрировано более 500 предпринимателей, из них
100 предпринимателей подали заявку на конкурс, где они сегодня будут выступать
в качестве конкурсантов. Самые лучшие поедут в Москву на финал, где тоже могут
получить новые возможности для развития своего дела.Ляйсан Николаева, коммерческий директор башкирского регионального отделения «Опора России».