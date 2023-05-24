В Уфе перекрыли движение на улицах Советской и Пушкина

Вчера, 23 мая, в Уфе перекрыли движение на участках улиц Советской, между улицами Заки Валики и Октябрьской революции, и Пушкина, между улицами Ленина и Цюрупы. Ограничение будет действовать до 29 мая и связано оно с проведением Международной книжной ярмарки.