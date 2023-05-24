В Уфе начали шить головные уборы для участников СВО

В Уфе волонтеры открыли производство по пошиву бандан и снудов для участников СВО. Швейная мастерская располагается в международном аэропорту «Уфа».
Мастерицы шьют специальные элементы одежды, которые помогут военнослужащим пережить летнюю жару на передовой. Волонтеры уже отшили более 500 штук головных уборов.
По словам генерального директора аэропорта «Уфа» Александра Андреева, в конце прошлого года предприятие приняло участие в формировании гуманитарного конвоя. Так, аэропорт закупил для военнослужащих зимнее обмундирование, приборы ночного видения и другую спецтехнику. При этом список необходимых вещей формировался по запросам самих бойцов.