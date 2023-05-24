В Уфе начали шить головные уборы для участников СВО

По словам генерального директора аэропорта «Уфа» Александра Андреева, в конце прошлого года предприятие приняло участие в формировании гуманитарного конвоя. Так, аэропорт закупил для военнослужащих зимнее обмундирование, приборы ночного видения и другую спецтехнику. При этом список необходимых вещей формировался по запросам самих бойцов.