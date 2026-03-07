В Уфе для жён бойцов СВО организовали встречу со стилистом

В преддверии Международного женского дня в Штабе общественной поддержки прошло необычное мероприятие. Проект «Сила семьи участников СВО» организовал для жён военнослужащих встречу со стилистом. Специалист учил их подбирать образы и разобрал гардероб. На мероприятие мамы пришли со своими детьми, для которых отдельно провели занятия по рукоделию, чтобы участницы ушли домой не только с новыми знаниями, но и с частичкой тепла от своих ребятишек.