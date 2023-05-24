На семи улицах Уфы обновят дорожную разметку в рамках гарантийных обязательств

В целом по городу работы завершены на 50%. На данный момент обновлено порядка 70 000 квадратных метров дорожной разметки. В первую очередь размечивают основные магистрали столицы и дороги на въезде в Уфу. Завершены работы на улицах Заки Валиди, генерал-губернатора Перовского, Цюрупы, Тукаева, Зайнуллы Расулева, Салавата, 50-летия Октября, Тоннельной, Комарова, Чернышевского, Интернациональной, Рощинской, Коммунистической, Комсомольской, Советской, на Нагаевском и Затонском шоссе, на проспектах Салавата Юлаева и Октября, на трассе Уфа - Аэропорт и подъезде к авиагавани.