На семи улицах Уфы обновят дорожную разметку в рамках гарантийных обязательств

В Уфе на 7 улицах будет обновлена разметка в рамках гарантийных обязательств. Она не соответствует требованиям ГОСТа, сообщил замначальника УКХиБ Азамат Габделисламов.
В целом по городу работы завершены на 50%. На данный момент обновлено порядка 70 000 квадратных метров дорожной разметки. В первую очередь размечивают основные магистрали столицы и дороги на въезде в Уфу. Завершены работы на улицах Заки Валиди, генерал-губернатора Перовского, Цюрупы, Тукаева, Зайнуллы Расулева, Салавата, 50-летия Октября, Тоннельной, Комарова, Чернышевского, Интернациональной, Рощинской, Коммунистической, Комсомольской, Советской, на Нагаевском и Затонском шоссе, на проспектах Салавата Юлаева и Октября, на трассе Уфа - Аэропорт и подъезде к авиагавани.
На девяти перекрестках города появится так называемая «вафельная» разметка, на основных магистралях - разметки дублирующих дорожных знаков «движение по полосе». Все работы должны быть завершены к 12 июня.