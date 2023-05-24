Полицейские Башкирии получили 25 новых алкотестеров

Часть из них направят в подразделения участковых уполномоченных полиции, которые несут службу в отдалённых районах республики. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета и передано в пользование МВД по Республике Башкортостан.
За четыре месяца этого года с участием нетрезвых водителей произошло 50 ДТП, в которых девять человек погибли и более 60 получили ранения. И своевременное пресечение таких фактов серьезно влияет на общую ситуацию на дорогах.
Алкотестеры снабжены встроенным GPS-приемником, который позволяет сохранять координаты местоположения в момент вывода протокола на печать, и встроенным принтером. Участковые уполномоченные полиции, которые будут пользоваться этими приборами, прошли дополнительное обучение в республиканском Управлении ГИБДД МВД.