В Уфе планируют реконструировать парк имени Ленина

В планах республиканских властей – расширить функционал общественного пространства и придать ему современный облик. Во время обхода руководитель региона отметил, что сейчас пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии. Принято решение поменять плитку, обновить освещение. По периметру планируют проложить беговую дорожку со специальным мягким покрытием, отремонтируют фонтаны, смонтируют систему видеонаблюдения и установят объекты малых архитектурных форм.