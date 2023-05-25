В Башкирии нашли выигравшую в лотерею 1 млн рублей женщину

Семья живет в Ишимбае уже почти 30 лет. В 1994 году они вернулись в Россию из Узбекистана, куда по распределению еще в советское время уехал отец супруга Натальи. Первое время было очень тяжело, но потом семья встала на ноги. Сейчас женщина занимается бизнесом, у нее свой салон красоты и бухгалтерская фирма.