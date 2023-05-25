В Башкирии нашли выигравшую в лотерею 1 млн рублей женщину

В Башкирии нашлась жительница республики, которая выиграла в лотерею 1 млн рублей, но не знала об этом. Выигрыш счастливицу дожидался аж пять месяцев.
Наталья рассказала, что все это время лотерейный билет, который принес крупный приз, просто лежал в коридоре.
Как выяснилось, супруг купил Наталье в подарок на Новый год несколько билетов-открыток «Мечталлион». Сначала семья забыла о проверке билетов. В апреле в башкирских СМИ прошла информация о миллионерах, которые не вышли на связь для получения выигрыша. Среди них оказалась и Наталья.
«Мы ехали в Стерлитамак и услышали по радио, что ищут потеряшку из Ишимбая, который 31 декабря купил билет на нашей почте. Я сразу спросил, где билет?» — вспоминает мужчина.
По словам выигравшей в лотерею жительницы Ишимбая, она сначала не поверила мужу.
«Он выходит с почты, говорит, ты выиграла миллион. Я не поверила, это звучало как шутка. Возможно, в январе приходили какие-то сообщения, но я побоялась переходить по ссылкам: у меня уже два телефона так сломались. Теперь я скачала мобильное приложение лотереи, играю и сразу все проверяю», — рассказала Наталья.
Семья живет в Ишимбае уже почти 30 лет. В 1994 году они вернулись в Россию из Узбекистана, куда по распределению еще в советское время уехал отец супруга Натальи. Первое время было очень тяжело, но потом семья встала на ноги. Сейчас женщина занимается бизнесом, у нее свой салон красоты и бухгалтерская фирма.
На выигранные деньги женщина хочет помочь семье, порадовать близких.
«Дети у нас самостоятельные, построили хорошую карьеру, но все равно хочется им помочь», — заключила Наталья.