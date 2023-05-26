В Башкирии подорожали капуста, морковь и вермишель

С 15 по 22 мая в Башкортостане значительно подорожали вермишель, морковь и капуста. Цены на данные товары выросли на 5,5%, 10,2% и 17,4% и соответственно составили 80,25 руб., 48,89 руб., 53,08 руб. за один килограмм. Данные предоставил Башстат.