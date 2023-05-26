Эксперты из Башкирии оценили письмо Радия Хабирова украинскому министру

Парадокс заключается в том, что в 21-м веке моей стране и моему народу вновь приходится, как и в Великую Отечественную войну, бороться с фашизмом. И моя задача как главы региона – сделать всё возможное, чтобы воины-башкиры могли эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны. При этом мне, как и многим, искренне жаль сотни тысяч украинских парней и мужчин, которые погибли и будут погибать на этой бойне, на которую их обрекли те, кто преступно захватил власть в Киеве, предал свой народ, идеалы предков и присягнул нацизму. Вы вспоминаете генерала Шаймуратова. Это – национальный герой Башкортостана и всей России. И погиб он в 1943 году, освобождая Донбасс от фашизма. И кто бы мог подумать, что через 80 лет потомкам генерала Шаймуратова придется делать то же самое, что и нашим отцам и дедам – защищать наши ценности и спасать мирных жителей.К стати, башкирский батальон Шаймуратова не один. Рядом с ним уже стали в строй батальоны Салавата Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина. Этот строй не редеет и продолжает расти.

Радий Хабиров, глава РБ