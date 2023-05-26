Эксперты из Башкирии оценили письмо Радия Хабирова украинскому министру

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал вражеский пассаж министра обороны Украины, в котором тот спросил, за что воюют башкиры. По словам руководителя региона, сейчас стране приходится бороться с фашизмом и противостоять нацизму.
Эксперты оценили письмо руководителя региона, подчеркнув, какие правильные слова нашел Радий Хабиров.
«Я родился на Украине, в городе Перевальске, что в 12 километрах от места захоронения генерала Шаймуратова. Мне выпала большая честь везти «Золотую Звезду» Минигали Шаймуратова в Уфу. Почему у меня отбирают мою родину? Кучка нацистов решила, что Украина принадлежит им, и все решили за нас, разворовав и продав. Поэтому российские воины, и башкиры в их рядах, продолжают защищать нашу страну. Чтобы, как написано в Библии, заблудших овец вернуть в стадо. Нет великих национальностей. Есть все, родившиеся на одной большой Земле. И она принадлежит людям толерантным, живущим в добрососедстве со всеми представителями народов и стран», - говорит Игорь Харченко, генерал-майор, бывший военный комиссар РБ.
«Когда министр обороны воюющей страны вместо того, чтобы выпрашивать у своих учредителей «хаймарс», обращается к башкирам, это можно считать лучшим признанием подвига наших ребят. Это примерно как от военного министра нацистской Германии Вильгельма Кейтеля получить открытку на 23 февраля», - сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Республики Башкортостан, публицист Шамиль Валеев.
«Задача министра обороны Украины сейчас — стравить народ, сыграть на эмоциях, мол, башкиры, поднимайтесь за Родину? Так мы тут за Родину сейчас и сидим — башкиры, татары, русские, казахи, кого только нет среди военнослужащих, все сидят в одних окопах и прикрывают друг друга», - говорит протоиерей Виктор Иванов, который сейчас находится в зоне проведения СВО.
«Основные направления контрнаступления ВСУ - это юг: Мелитополь, Мариуполь, а там как раз стоят наши ребята из Башкирии. Противник прекрасно понимает, что перед наступлением нужно подорвать идеологическую основу наших воинов, поэтому был сделан такой идеологический вброс. Но у них ничего не выйдет, и башкиры никогда не отступят», - уверен председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан» Юлай Муратов.
«Глава Башкирии правильно говорит, что наш ответ – это развивающаяся экономика, улучшение качества жизни людей, спокойствие, развитие нашей страны и республики. Другой наш ответ – это парни, которые встали в строй на защиту интересов России, кто-то собирает здесь гуманитарную помощь, поддерживает наших солдат. Мы все в этом плане едины, и наше единство никак не сломаешь – это наша гордость», - говорит руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества в РБ, и. о. председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов.
«Есть ли у башкир свой национальный интерес, причина стойко выполнять свой воинский долг? Думаю, есть. Каждый патриот, каждый гражданин на своем месте защищает сейчас Башкортостан и, разумеется, всю Россию от смуты и сценария гражданской войны, которыми открыто грозят нам прикормленные западными хозяевами эмигранты-провокаторы и националисты из числа всех национальностей. Мы помним опыт прошлой гражданской войны и, думаю, не дадим никому приблизить к нашей Родине эти бредовые сценарии», - сказал председатель Всемирного курултая башкир, кандидат исторических наук Юлдаш Юсупов.
«Почему-то нашим недругам наивно кажется, что в сложные моменты истории России - это то время, когда можно настраивать наши народы друг против друга. Но это абсолютно не так. История показывает, что это, наоборот, время, когда наши народы сплачиваются. А уж башкиры - тем более. Наш народ - воин. Уже четыре с половиной века история моего народа тесно переплетена с историей защиты интересов нашей общей родины - России. Очень правильно сделал Радий Хабиров, дав достойный ответ министру обороны Украины. Радий Фаритович не просто руководитель республики, но ещё и лидер нашей нации и имеет полное право на ответ от имени нашего народа. Мы, башкиры, полностью поддерживаем его», - говорит Артур Идельбаев, заместитель директора АНО Центр развития туризма Башкирии.
«Когда в годы Великой Отечественной гитлеровцы вербовали на оккупированных территориях советских людей, их правой рукой были старосты из местных жителей. Среди прочего эти предатели помогали фашистам составлять тексты, хорошо зная уязвимые черты характера земляков, факты истории, чтобы посыл был максимально эффективным», - напомнила депутат Госдумы, председатель президиума Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир» Эльвира Аиткулова.
«Воюют башкиры, опираясь на хадис-изречение пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, в котором сказано: «Любовь к Родине - одна из частиц Веры». Раз человек любит Родину, он и будет защищать ее. Наших бойцов, невзирая на национальность, вероисповедание, цвет лица и разрез глаз, называют башкирами. И мы воюем не с народом Украины, а с нацизмом и с фашизмом, которых искусственно выращивают, используя простых украинских холопов и натравливая их на братский славянский народ, которых вы называете москалями. И к ним же причисляете русских, татар, башкир, чеченцев и весь многонациональный народ России. Но для всего мира мы - россияне. И наш девиз: «Мы своих не бросаем», - отметил Хамза-хазрат Хафизов, духовный наставник башкирских батальонов.
«Мы, бойцы Башкирского батальона имени Даяна Мурзина, хотим сказать, что воины Башкортостана всегда стояли на страже нашего Отечества - России! Наши предки несколько столетий бок о бок сражаются с врагами. Мы поддерживаем каждое слово Радия Фаритовича и его позицию. Мы все вместе, мы большая многонациональная страна, мы башкиры, мы русские. Нас не сломить и не разделить», - записали видеообращение бойцы башкирского батальона имени Даяна Мурзина.