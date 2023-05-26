В Уфе готовится к открытию международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

Это масштабное событие в мире литературы, которое предоставит возможность авторам, издательствам, книжным магазинам и читателям со всего мира обмениваться опытом и находить новые возможности для распространения книг.
В ярмарке примут участие более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов, не только из регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Ежедневно открывать программу будут «Разговоры о важном» в формате встреч с авторами книг и гостями.
Завершать ежедневную работу будет показ художественных фильмов по классическим произведениям российской и башкирской литературы: «Судьба человека», «Отряд Таганок», «Алые паруса». Также в рамках фестиваля состоятся конкурсы, благотворительные акции, выставки редких книг.