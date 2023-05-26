В Уфе готовится к открытию международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

В ярмарке примут участие более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов, не только из регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Ежедневно открывать программу будут «Разговоры о важном» в формате встреч с авторами книг и гостями.