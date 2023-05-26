Стал известен график отключения воды в Уфе

Пресс-служба компании «Уфаводоканал» опубликовала график отключения воды в Уфе на следующую неделю.
Демский район:
30 мая с 11:00 до 18:00 отключат холодную и горячую воду в домах №17, 17/2, 19, 21, 62, 66, 70, 72/1 по улице Чебоксарской.
Советский район:
31 мая с 10:30 до 22:30 не будет и ХВС, и ГВС в домах №35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37а, 44 на бульваре Ибрагимова, №149, 149/1, 151, 151/1 на улице Цюрупы и №124 на Ленина.
Калининский район:
31 мая с 10:00 до 00:00 холодную и горячую воду перекроют на улице Первомайской, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78; Свободы, 14.
Ленинский район:
31 мая с 14:00 до 20:00 без холодного водоснабжения останутся дома №33 на улице Красина, №33; 62, 72, 80 на Аксакова; №63/2, 77, 77/1 на Гоголя.