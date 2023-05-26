Стал известен график отключения воды в Уфе

31 мая с 10:30 до 22:30 не будет и ХВС, и ГВС в домах №35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37а, 44 на бульваре Ибрагимова, №149, 149/1, 151, 151/1 на улице Цюрупы и №124 на Ленина.