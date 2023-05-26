В Нуримановском районе открыли новое здание поисково-спасательного отряда

Отрабатывали действия пожарных и спасателей по эвакуации пострадавших. И с помощью плавсредств также осуществлялось тушение пожара. В учениях был задействован пожарно-спасательный вертолет, который также осуществлял два сброса воды к месту условного пожара.

Виталий Барзайкин, заместитель начальника ГУ Министерства Рф по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ