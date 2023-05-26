Спасено почти 200 человек. На Павловском водохранилище уже три года работает поисково-спасательный отряд. Он отвечает за безопасность граждан в зоне рекреации Павловского водохранилища и прилегающих к нему территорий Нуримановского, Благовещенского и Караидельского районов. Популярная зона отдыха для туристов стремительно развивается. Мы побывали на открытии нового здания пожарно-спасательных сил в Нуримановском районе.
Вместо обычных ножниц – спасательный гидроинструмент, а красную ленту заменяет красная цепь. В Нуримановском районе открыли новое здание поисково-спасательного отряда. Модульную конструкцию возвели в кратчайшие сроки.
Аварийно-спасательная служба работает 24/7. Кроме этого, на регулярной основе проходят учения. Такие мероприятия помогают отрабатывать мастерство, устранять недочеты и быть всегда в боевой форме.
Популярный курорт Павловка – один из самых активно развивающихся туристских территорий республики. В прибрежной зоне расположено свыше 30 баз отдыха и гостевых домов. В акватории сосредоточено свыше 4,5 тыс. маломерных судов. Для безопасного и комфортного отдыха здесь построили 4 пожарных депо, создано 7 пожарных частей, приобретено более 300 единиц спецтехники.
Павловское водохранилище включает в себя разные виды отдыха. Это и купание, и покорение горных вершин, и катание на лодках и катамаранах, рыбалка и многое другое. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов. К сожалению, не обходится и без чрезвычайных ситуаций.
«Золотой час». Это непростой набор слов для спасателей. По статистике, если пострадавший доставляется в больницу в течение первого часа после получения травмы, это повышает шансы выжить и не получить осложнения.