В Нуримановском районе открыли новое здание поисково-спасательного отряда

Спасено почти 200 человек. На Павловском водохранилище уже три года работает поисково-спасательный отряд. Он отвечает за безопасность граждан в зоне рекреации Павловского водохранилища и прилегающих к нему территорий Нуримановского, Благовещенского и Караидельского районов.  Популярная зона отдыха для туристов стремительно развивается.  Мы побывали на открытии нового здания пожарно-спасательных сил в Нуримановском районе.

Вместо обычных ножниц – спасательный гидроинструмент, а красную ленту заменяет красная цепь. В Нуримановском районе открыли новое здание поисково-спасательного отряда. Модульную конструкцию возвели в кратчайшие сроки.

С началом купального сезона такие случаи участились: несчастные случаи на воде, в горах, скалах.

Юрий Печеницын, начальник аварийно-спасательной бригады села Павловка

Аварийно-спасательная служба работает 24/7. Кроме этого, на регулярной основе проходят учения. Такие мероприятия помогают отрабатывать мастерство, устранять недочеты и быть всегда в боевой форме.

Фото №1 - В Нуримановском районе открыли новое здание поисково-спасательного отряда

Отрабатывали действия пожарных и спасателей по эвакуации пострадавших. И с помощью плавсредств также осуществлялось тушение пожара. В учениях был задействован пожарно-спасательный вертолет, который также осуществлял два сброса воды к месту условного пожара.

Виталий Барзайкин, заместитель начальника ГУ Министерства Рф по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ

Популярный курорт  Павловка – один из самых активно развивающихся туристских территорий республики. В прибрежной зоне расположено свыше 30 баз отдыха и гостевых домов. В акватории сосредоточено свыше 4,5 тыс. маломерных судов. Для  безопасного  и комфортного отдыха  здесь построили 4 пожарных депо, создано 7  пожарных частей, приобретено более 300 единиц спецтехники.

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Павловское водохранилище включает в себя разные виды отдыха. Это и купание, и покорение горных вершин, и катание на лодках и катамаранах, рыбалка и многое другое. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов. К сожалению, не обходится и без чрезвычайных ситуаций.

«Золотой час». Это непростой набор слов для спасателей. По статистике, если пострадавший доставляется в больницу в течение первого часа после получения травмы, это повышает шансы выжить и не получить осложнения.

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