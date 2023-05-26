Эксперт объяснил значение песни «Шаймуратов-генерал» для бойцов на передовой

Глава Башкирии посоветовал министру обороны Украины послушать песню «Шаймуратов-генерал». Музыковед Гульназ Галина объяснила, почему эта песня стала легендарной, а также смысл и значение композиции для бойцов из республики, которые находятся сейчас на передовой.

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Доктор искусствоведения считает, что посыл руководителя республики прозвучал неспроста. По её мнению, песня, написанная выдающимся башкирским композитором Загиром Исмагиловым на стихи известного поэта Кадыра Даяна, символизирует героизм башкирских воинов.

Песня «Шаймуратов-генерал» была написана в 1942 году. В том же году в марте её впервые исполнил солист Башкирского театра оперы и балета Габдрахман Хабибуллин, когда 112-я Башкирская кавалерийская дивизия отправлялась на фронт.

«С врагом можно бороться не только оружием, но и силой искусства. В годы Великой Отечественной войны оно было полностью переориентировано на всеобщую борьбу с фашизмом. Колоссальной силой обладала песня „Священная война“ композитора Александра Александрова. И Загир Исмагилов сумел уловить музыкальные особенности, а также умонастроения воинов, патриотический посыл народа, — говорит Гульназ Галина. — „Священная война“ в своё время стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. А эмблемой башкирских воинов стала песня „Шаймуратов-генерал“. Под её исполнение уходят сейчас башкирские батальоны в зону специальной военной операции. Любая песня, и это доказано экспертами, является документом своего времени. Документом современности стала песня „Шаймуратов-генерал“. Она стала лицом наших воинов и вдохновляет их. Помните, как проникновенно пели о генерале Шаймуратове мобилизованные сотрудники Сибайского концертно-театрального объединения и Сибайского государственного башкирского драматического театра имени Арслана Мубарякова, когда ехали в зону СВО? Башкирское искусство откликается на нынешние события. И песня о легендарном комдиве актуальна особенно сейчас».

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