Эксперт объяснил значение песни «Шаймуратов-генерал» для бойцов на передовой

Глава Башкирии посоветовал министру обороны Украины послушать песню «Шаймуратов-генерал». Музыковед Гульназ Галина объяснила, почему эта песня стала легендарной, а также смысл и значение композиции для бойцов из республики, которые находятся сейчас на передовой.
Доктор искусствоведения считает, что посыл руководителя республики прозвучал неспроста. По её мнению, песня, написанная выдающимся башкирским композитором Загиром Исмагиловым на стихи известного поэта Кадыра Даяна, символизирует героизм башкирских воинов.
Песня «Шаймуратов-генерал» была написана в 1942 году. В том же году в марте её впервые исполнил солист Башкирского театра оперы и балета Габдрахман Хабибуллин, когда 112-я Башкирская кавалерийская дивизия отправлялась на фронт.