Эксперт объяснил значение песни «Шаймуратов-генерал» для бойцов на передовой

«С врагом можно бороться не только оружием, но и силой искусства. В годы Великой Отечественной войны оно было полностью переориентировано на всеобщую борьбу с фашизмом. Колоссальной силой обладала песня „Священная война“ композитора Александра Александрова. И Загир Исмагилов сумел уловить музыкальные особенности, а также умонастроения воинов, патриотический посыл народа, — говорит Гульназ Галина. — „Священная война“ в своё время стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. А эмблемой башкирских воинов стала песня „Шаймуратов-генерал“. Под её исполнение уходят сейчас башкирские батальоны в зону специальной военной операции. Любая песня, и это доказано экспертами, является документом своего времени. Документом современности стала песня „Шаймуратов-генерал“. Она стала лицом наших воинов и вдохновляет их. Помните, как проникновенно пели о генерале Шаймуратове мобилизованные сотрудники Сибайского концертно-театрального объединения и Сибайского государственного башкирского драматического театра имени Арслана Мубарякова, когда ехали в зону СВО? Башкирское искусство откликается на нынешние события. И песня о легендарном комдиве актуальна особенно сейчас».