БПЛА из Башкирии помогают доставлять еду бойцам на передовую

Еда с доставкой. Операторы взвода БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан» отправляют продукты питания на передовую при помощи беспилотников. Таким образом, штурмовики на линии боевого соприкосновения получают не только сухпайки, но и горячие блюда. Для этого порции упаковывают в специальные тетрапаки. Чем кормят на передовой, узнал наш военный корреспондент Азат Садреев.

Несмотря на то, что солдатская столовая находится под землей посреди леса, санитарные нормы здесь соблюдаются в полном объёме. С этим строго, как в лучших городских ресторанах. Стерильно чисто, вкусно и сытно. Рацион меняется каждую неделю.

Работать тут комфортно. Горячая и холодная вода. Умывальники. Рацион у нас – трёхразовое питание. Завтрак, обед, ужин. Бойцы питаются с удовольствием. Приходят тоже с удовольствием. На завтрак у нас консерва мясная, каша гречневая, кофе, хлеб, кексы, сало. позывной «Повар»

Особое меню – на праздники и дни рождения. Повара по просьбам бойцов могут приготовить блюда национальной кухни, пирожки, чебуреки, плов. Башкирский чак-чак – один из главных десертов в солдатской столовой.

Спасибо, что приходит гуманитарная помощь. Волонтёры помогают, всё предоставляют, всё привозят. Ребята благодарны за это. Пользуется спросом. Ребята кушают. позывной «Татарин»

Не забывают и о тех, кто на передовой. Для штурмовиков готовят такие же блюда, отличается только тара. Вместо тяжёлых банок – удобные тетрапаки, которые вмещают до 400 граммов супа или второго блюда. В каждый автоклав повара закладывают по 30 порций, после чего стерилизуют их. 85 градусов, полтора часа – и сытный обед готов.

Решили попробовать такой способ доставки продуктов на ЛБС. Пакеты легче, чем банки, и их можно упаковывать плотнее, чтобы сделать сброс. Стерилизуем, чтобы продукт не портился, убиваем все микроорганизмы, бактерии, вирусы, чтобы продукт дошёл до бойца свежим и вкусным. позывной «Муха»

Если раньше обеды на передовую доставляли на «буханках», то теперь быстрее и безопаснее это сделать при помощи дронов. Каждый беспилотник поднимает порядка трех килограммов еды – этого достаточно, чтобы накормить шесть человек. Кстати, летают на башкирских «птичках».

Республика отправляет FPV-дроны «Уфимец». Раньше мы их называли «Башкирками», теперь у них официальное название появилось. Они очень помогают. Дроны хорошего уровня. Хорошие двигатели, хорошие платы. Собраны на очень хорошем уровне. позывной «Коса», оператор БПЛА