БПЛА из Башкирии помогают доставлять еду бойцам на передовую

Еда с доставкой. Операторы взвода БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан» отправляют продукты питания на передовую при помощи беспилотников. Таким образом, штурмовики на линии боевого соприкосновения получают не только сухпайки, но и горячие блюда. Для этого порции упаковывают в специальные тетрапаки. Чем кормят на передовой, узнал наш военный корреспондент Азат Садреев.
Несмотря на то, что солдатская столовая находится под землей посреди леса, санитарные нормы здесь соблюдаются в полном объёме. С этим строго, как в лучших городских ресторанах. Стерильно чисто, вкусно и сытно. Рацион меняется каждую неделю.
Особое меню – на праздники и дни рождения. Повара по просьбам бойцов могут приготовить блюда национальной кухни, пирожки, чебуреки, плов. Башкирский чак-чак – один из главных десертов в солдатской столовой.
Не забывают и о тех, кто на передовой. Для штурмовиков готовят такие же блюда, отличается только тара. Вместо тяжёлых банок – удобные тетрапаки, которые вмещают до 400 граммов супа или второго блюда. В каждый автоклав повара закладывают по 30 порций, после чего стерилизуют их. 85 градусов, полтора часа – и сытный обед готов.
Если раньше обеды на передовую доставляли на «буханках», то теперь быстрее и безопаснее это сделать при помощи дронов. Каждый беспилотник поднимает порядка трех килограммов еды – этого достаточно, чтобы накормить шесть человек. Кстати, летают на башкирских «птичках».
Беспилотные системы прочно вошли в жизнь военнослужащих. Дроны – как воздушные, так и наземные – выполняют самые разные функции: ведут наблюдение, уничтожают опорные пункты и бронетехнику противника, проводят разминирование и минирование полей, эвакуируют раненых. А теперь ещё помогают в снабжении продуктами питания и медикаментами наших передовых подразделений. Сами операторы работают удалённо.