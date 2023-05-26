В ГИБДД по Башкирии рассказали, какие дороги будут патрулировать в выходные

В Башкирии в эти выходные пройдут профилактические рейды ГИБДД. О мероприятиях сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По информации ГИБДД, планируется максимально увеличить количество экипажей ДПС, которые будут патрулировать дороги республики. Усилено патрулирование направления Зауралья, Уфа-Инзер-Белорецк, а также автодороги Уфа-Янаул, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, федеральная трасса М-5 «Урал».