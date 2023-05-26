В Уфе до 31 октября ограничат движение по улице Российской

В башкирской столице введут временное ограничение движения по улице Российской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
По предварительным данным, движение будет ограничено по крайней правой полосе от жилого дома № 98/1 до № 108. Решение о перекрытии движения транспорта принято из-за ремонта участка тепломагистрали №30 в Октябрьском районе Уфы.
Известно, что ограничение будет действовать до 31 октября текущего года. Администрация города рекомендует жителям и гостям столицы заранее продумывать маршрут поездок.