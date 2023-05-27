Стало известно, в каких районах Башкирии пройдут первые сабантуи

В Башкирии уже сегодня, 27 мая, пройдут первые сабантуи. Стало известно, в каких районах региона пройдут праздники.

Фото №1 - Стало известно, в каких районах Башкирии пройдут первые сабантуи

Первые сабантуи пройдут в Абзелиловском, Альшеевском и Калтасинском районах.

3 июня праздники плуга состоятся в Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Бирском, Бурзянском, Ермекеевском, Гафурийском, Зилаирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Миякинском, Нуримановском и Чекмагушевском районах.

10 июня — в Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Караидельском, Краснокамском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском и Чишминском районах.

11 июня — в Шаранском и Янаульском районах.

17 июня — в Белебеевском, Буздякском, Ишимбайском, Кигинском и Стерлибашевском районах.

24 июня — в Межгорье.

1 июля — в Иглинском и Балтачевском районах.

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