Стало известно, в каких районах Башкирии пройдут первые сабантуи

В Башкирии уже сегодня, 27 мая, пройдут первые сабантуи. Стало известно, в каких районах региона пройдут праздники.
Первые сабантуи пройдут в Абзелиловском, Альшеевском и Калтасинском районах.
3 июня праздники плуга состоятся в Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Бирском, Бурзянском, Ермекеевском, Гафурийском, Зилаирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Миякинском, Нуримановском и Чекмагушевском районах.
10 июня — в Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Караидельском, Краснокамском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском и Чишминском районах.
11 июня — в Шаранском и Янаульском районах.
17 июня — в Белебеевском, Буздякском, Ишимбайском, Кигинском и Стерлибашевском районах.
24 июня — в Межгорье.
1 июля — в Иглинском и Балтачевском районах.