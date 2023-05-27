Владимир Мединский и Радий Хабиров оформили подписку на газеты для семей из Башкирии

Владимир Мединский, прибывший в Башкирию на международную книжную ярмарку «Китап-байрам», подарил газету «Инзер» семье из Архангельского района.
Радий Хабиров выписал газету «Омет» для семьи, проживающей в Дюртюлях. К акции присоединился и руководитель Администрации главы республики Максим Забелин. Он выписал газету «Ашкадарские зори» для семьи из Федоровского района.
На международной ярмарке «Китап-байрам» Издательский дом «Республика Башкортостан» проводит акцию «Добрая подписка». Для этого необходимо выбрать на «Карте добрых дел» заполненную квитанцию с указанием адреса для доставки и передать «эстафету» двум своим друзьям.
Фото: Булат Маликов.