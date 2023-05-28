Стали известны итоги массовых проверок водителей в Уфе

27 мая сотрудники ГИБДД Уфы провели массовые проверки водителей. Министерство транспорта Башкирии поделилось результатами рейдов.

Фото №1 - Стали известны итоги массовых проверок водителей в Уфе

За минувшие сутки госавтоинспекторы пресекли на уфимских дорогах более 140 различных нарушений правил дорожного движения. Так, 12 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и своих близких и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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