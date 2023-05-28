Стали известны итоги массовых проверок водителей в Уфе

27 мая сотрудники ГИБДД Уфы провели массовые проверки водителей. Министерство транспорта Башкирии поделилось результатами рейдов.
За минувшие сутки госавтоинспекторы пресекли на уфимских дорогах более 140 различных нарушений правил дорожного движения. Так, 12 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и своих близких и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения.
Фото: ГИБДД Уфы.