В Башкирии пропала 31-летняя Гульнара Михайлова из Нефтекамска

В Башкирии начались поиски 31-летней Гульнары Михайловой (Ибрагимовой). Об исчезновении молодой женщины рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

Фото №1 - В Башкирии пропала 31-летняя Гульнара Михайлова из Нефтекамска

По данным поисковиков, жительница Нефтекамска ушла из дома 22 мая и не вернулась. Все это время женщина не выходит на связь с обеспокоенными близкими.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие. 

Была одета: светлая рубашка в клетку, фиолетовые спортивные штаны, светлые кеды.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ