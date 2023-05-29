В Башкирии пропала 31-летняя Гульнара Михайлова из Нефтекамска

В Башкирии начались поиски 31-летней Гульнары Михайловой (Ибрагимовой). Об исчезновении молодой женщины рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
По данным поисковиков, жительница Нефтекамска ушла из дома 22 мая и не вернулась. Все это время женщина не выходит на связь с обеспокоенными близкими.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие.
Была одета: светлая рубашка в клетку, фиолетовые спортивные штаны, светлые кеды.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.