Минздрав Башкирии назвал самые распространенные у жителей республики виды рака

Стало известно, какие виды рака встречаются у жителей Башкирии чаще всего. По данным регионального минздрава, первое место в рейтинге занимает рак молочной железы. Этот вид онкологического заболевания обнаруживают в 13,8% случаев.

Далее в топе идет рак кожи (1 302 случаев или 10,7 %), третье место остается за раком легкого (1 151 случая или 9,4 %).

IV место - рак предстательной железы (918 случаев или 7,5 %), V место - ободочной кишки (871 случая или 7,1 %), VI место - рак прямой кишки (795 случаев или 6,6 %), VII место - рак желудка (700 случая или 5,7%). пресс-служба Минздрава РБ

Отмечается, что онкологию в 2022 году чаще всего выявляли у жителей Буздякского, Бижбулякского, Балтачевского, Альшеевского, Чекмагушевского, Кушнаренковского районов.