Минздрав Башкирии назвал самые распространенные у жителей республики виды рака

Стало известно, какие виды рака встречаются у жителей Башкирии чаще всего. По данным регионального минздрава, первое место в рейтинге занимает рак молочной железы. Этот вид онкологического заболевания обнаруживают в 13,8% случаев.
Далее в топе идет рак кожи (1 302 случаев или 10,7 %), третье место остается за раком легкого (1 151 случая или 9,4 %).
Отмечается, что онкологию в 2022 году чаще всего выявляли у жителей Буздякского, Бижбулякского, Балтачевского, Альшеевского, Чекмагушевского, Кушнаренковского районов.
Также из отчета ведомства следует, что с 2013 года заболеваемость раком выросла на 12,6 процентов.