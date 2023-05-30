В Башкирии напоминают о запрете использования беспилотников

В Башкирии напомнили о запрете использования всех беспилотников. Об этом сообщил 30 мая заместитель премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов.

Решение о введении таких мер было принято из-за летающих беспилотников в Москве и Подмосковье, которые повредили здания. Только специальная рабoчая комиссия будет рассматривать вопросы – дать разрешение-допуск беспилoтнику или нет.