В Башкортостанстате рассказали об изменении цен на продукты

За минувший месяц капуста и морковь подорожали, а вот огурцы и помидоры стали дешевле. Башстат опубликовал результаты очередного мониторинга.

Лидером подорожания стала капуста: цена выросла в 2,5 раза – за килограмм нужно выложить 53 рубля. Подорожала и морковь. Зато огурцы стали дешевле сразу на 69 рублей, помидоры – на 46. Что касается фруктов, то стоимость бананов уменьшилась на 7 рублей. Подорожало мясо, а вот полуфабрикаты стали дешевле. С наступлением сезона дешевеют яйца – минус 7 руб. за десяток.