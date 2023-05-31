В Башкортостанстате рассказали об изменении цен на продукты

За минувший месяц капуста и морковь подорожали, а вот огурцы и помидоры стали дешевле. Башстат опубликовал результаты очередного мониторинга.
Лидером подорожания стала капуста: цена выросла в 2,5 раза – за килограмм нужно выложить 53 рубля. Подорожала и морковь. Зато огурцы стали дешевле сразу на 69 рублей, помидоры – на 46. Что касается фруктов, то стоимость бананов уменьшилась на 7 рублей. Подорожало мясо, а вот полуфабрикаты стали дешевле. С наступлением сезона дешевеют яйца – минус 7 руб. за десяток.
Стоимость сахара поднялась на два рубля. 1 июня истекает срок заморозки цен, введенной в прошлом году на фоне стремительного роста стоимости. Но так как сахар уже продавался по цене выше ограничения в 45 руб. в рознице, то заметного роста не ожидается.