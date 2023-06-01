В Башкирии к бобру Хомычу в гости пришла выдра

Представители национального парка «Башкирия» рассказали о жизни бобра Хомыча.

Фото №1 - В Башкирии к бобру Хомычу в гости пришла выдра

Недавно к нему в гости пришла выдра. Она отлично плавает, ныряет, может какое-то время находиться под водой, а по суше бегает ловко. Заметить её больше шансов ночью. Днём выдра предпочитает спать в своей норке или загорать под лучами солнца.

Зоологи утверждают, что бобр и выдра обычно дружат и могут даже жить вместе. По крайней мере, выдру неоднократно видели в бобровой хатке. Причиной крепкой дружбы служит разный рацион этих животных. Выдра питается преимущественно рыбой, а бобр — растениями.

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