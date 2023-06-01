В Башкирии стартовали первые смены лагерей с новыми быстровозводимыми корпусами

В республике в этом году установили модульные здания для отдыха детей с современными условиями. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральной программе. Для строительства зданий в Башкортостане было выделено 123 млн рублей, ещё 23 млн на условиях софинансирования выделили из республиканского бюджета.

Сезон летнего детского оздоровительного отдыха стартовал. Торжественная церемония прошла вместе с другими регионами страны. Онлайн собрались, чтобы подвести итоги первого этапа федеральной программы по строительству быстровозводимых конструкций.

В республике 500 тысяч детей, и родители благодарят за реализацию этого проекта, потому что создание комфортных условий для их отдыха – это самое важное. Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Всего в стране 15 пилотных регионов, в которых построили модульные корпуса для лагерей. Башкортостан в лидерах по количеству новых возведённых конструкций. Две установили в Чишминском районе, в парке «Патриот». Сюда уже заселились в первую смену 98 ребят. Это студенты кадетского корпуса Мелеузовского индустриального колледжа.

Одно из требований федерального проекта – круглогодичность. Поэтому осенью смены здесь не закончатся, но, возможно, трансформируются в более кратковременные туры для школьников.