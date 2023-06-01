В Уфе стартовал детский форум «Арт-Курултай»

Он проходит в третий раз и про традиции – в День защиты детей. Ребята разных возрастов со всей республики могут найти себе занятие по душе. На форуме организовали несколько площадок – это образовательные и развлекательные модули, мастер-классы, выставки.

На площадке арт-пространства «Детское кино» прошли кинопробы и занятие по режиссуре и анимации. Детям форум в том числе поможет определиться с профессией, увидеть свои сильные стороны и понять, к чему тяготеет душа.

Форум направлен на поддержку и развитие одаренных детей. Школьники могли пообщаться с теми, на кого они, возможно, равняются – это известные артисты, режиссеры, художники. Общение прошло и на пленарном заседании. Это только звучит официозно, но больше походило на дружескую встречу, где взрослые с глазу на глаз пообщались с детьми.