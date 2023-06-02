Стало известно, на что тратились жители Башкирии в апреле-мае

В целом доклад содержит обзор текущей экономической ситуации во всех регионах России. Так, в Башкирии зафиксирован рост производства в машиностроении, где работают над выпуском новых видов продукции и расширением производственных мощностей. Также уже в июне этого года в республике планируется запуск нового завода сельхозоборудования для обработки зерна.