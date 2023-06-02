Стало известно, на что тратились жители Башкирии в апреле-мае

Жители Башкирии за последние два месяца чаще всего тратились в супермаркетах, общепите, а также оплачивали туристические поездки. Об этом свидетельствуют данные, озвученные в докладе ЦБ «Региональная экономика».
Отмечается, что картина покупок характерна для всего Урала. Чаще всего жители Башкирии предпочитают совершать покупки онлайн, говорится в докладе.
В целом доклад содержит обзор текущей экономической ситуации во всех регионах России. Так, в Башкирии зафиксирован рост производства в машиностроении, где работают над выпуском новых видов продукции и расширением производственных мощностей. Также уже в июне этого года в республике планируется запуск нового завода сельхозоборудования для обработки зерна.
Продолжается рост объемов жилищного строительства. Для его дальнейшего наращивания в регионе пополнен банк свободных земель под жилую застройку, создаются новые строительные площадки с готовой инфраструктурой в рамках федеральных программ.
Условия кредитования практически не изменились, при этом спрос на заемные средства со стороны населения и бизнеса увеличился. Причем при неизменности банковских ставок сохранился и приток средств во вклады. Это говорит о том, что в целом граждане продолжают придерживаться сберегательной модели поведения.