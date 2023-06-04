Стал известна праздничная программа на 12 июня в Уфе

Концерты, насыщенный досуг и фейерверк ждут жителей Уфы и гостей столицы 12 июня. Праздничную программу опубликовал мэр города Ратмир Мавлиев.
Так, с 10 утра горожан ждут мероприятия на Набережной реки Белой, также праздничный досуг будет организован и в пространстве «Арт-квадрат».
Пройдет в этот день и фестиваль «Уфа, гуляем», в связи с чем будут перекрыты участки улиц Ленина и Чернышевского с 11:00 до 17:00.
В промежуток между 11:00 и 17:00 на площади перед ГКЗ «Башкортостан» будет праздничная программа «Уфа - студенческая».
В парке отдыха и культуры «Кашкадан» будет молодежный фестиваль «Свет воды», который пройдет с 12:00 до 22:00. Праздничный фейерверк начнется в 23:00 на площади имени Ленина.