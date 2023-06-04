В Башкирии предупредили об ограничении движения в направлении Челябинской области

В направлении Челябинской области введены ограничения для большегрузов. Об этом жителей Башкирии предупредили в пресс-службе Упрдор «Приуралье».
Уточняется, что из-за жары с 12 часов дня до девяти вечера движение для фур будет ограничено.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).