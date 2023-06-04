В Башкирии предупредили об ограничении движения в направлении Челябинской области

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями — температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию — 4 июня с 12.00 до 20.00 по местному времени ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участке с 1548 км (граница Башкирии с Челябинской областью) по 1871 км автодороги М-5 «Урал».