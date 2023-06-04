Старт летнего отдыха и праздник для маленьких пациентов: как в Башкирии прошел День защиты детей

В День защиты детей в республике дали старт сезону летнего детского оздоровительного отдыха. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, где реализовали федеральную программу по возведению модульных корпусов в лагерях. Первая группа отдыхающих уже оценила новые помещения в парке «Патриот». Традиционно 1 июня отметили маленькие пациенты ГДКБ № 17. Детей поздравили врачи, ведущие и аниматоры, главным сюрпризом стала встреча с родителями.

Утро в больнице начинается не только с медицинских процедур. Ежедневное окружение маленьких пациентов – врачи. Но сегодняшний день – исключение. Вход на территорию, где строгий пропускной режим, разрешен героям мультфильмов, ведущим шоу-программ, а главное тем, кого они ждали, наверное, больше всех, – родителям.

Через окно общались, вот наконец увиделись. Все родственники приехали к ней. Дарья и Ирина Бычковы

Все супер, классно. Главное – детям нравится. Денис и Сергей Логашовы

Положительные эмоции для пациентов, говорят врачи, так же важны, как и медицинские процедуры. В стационаре городской больницы №17 сейчас лечение проходят более 400 детей в возрасте до 18 лет.

Хочется, чтобы дети помнили не только о медицинских манипуляциях, но чтоб они запомнили, что это праздник. Регина Фёдорова, заместитель главного врача по медицинской части ГДКБ № 17

Торжественная церемония запуска сезона летнего отдыха в республике стартовала одновременно с другими регионами страны. В онлайн-режиме были подведены итоги первого этапа федеральной программы по строительству быстровозводимых конструкций.

В республике 500 тысяч детей, и родители благодарят за реализацию этого проекта, потому что создание комфортных условий для их отдыха – это самое важное. Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Всего в стране 15 пилотных регионов, в которых построили модульные корпуса для лагерей. Башкортостан в лидерах по количеству новых возведённых конструкций. Две установили в Чишминском районе, в парке «Патриот». В первую смену сюда заселились 98 ребят.

Гарантийный срок новых конструкций – 30 лет. Вторая заявочная кампания по программе начнётся осенью. Одно из требований федерального проекта – круглогодичность. Смены после завершения летнего сезона не закончатся, а трансформируются в кратковременные туры для школьников.

Отдых в Башкортостане в День защиты детей начался и для школьников из ДНР. Столица республики не конечная остановка, далее дети направились в Илишевский район на территорию лагеря «Орленок». Детей сопровождают учителя – у тех и других ожидания от предстоящего отдыха разные, но самые положительные

Хочу увидеть ровные дороги – у нас в Горловке неровные. Ожидаю лучшего от Башкирии. Артём Макаров

Наконец они послушают тишину, и если шум, то только детский смех. Юлия Березовская, заместитель директора лицея №14 г. Горловки ДНР

Многие уже в дороге нашли друзей среди своих земляков. Узнать друг друга лучше времени будет достаточно – в Башкортостане дети из ДНР пробудут три недели. Их ожидают поездки в заповедники, горы, пещеры, на водохранилища и экскурсии. Запомнились школьникам уже первые минуты пребывания в братской республике.

Увидел трех котов. Мой любимый мультик. Они же в мультике, как они тут. Вадим Бурденко