Коэффициент распространения COVID-19 в Башкирии снизился до 0,6

В Башкирии еще 32 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

По данным ведомства, в стационарах республики лечение получают 119 пациентов, 83 из которых пенсионеры старше 60 лет. Еще 993 зараженных лечатся на дому, уточнили в министерстве. Также известно, что с выздоровлением за истекшие 24 часа выписаны 38 человек.