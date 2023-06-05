В Башкирии от непарного шелкопряда обработают 17% территории леса

Площадь заселения лесов непарным шелкопрядом в Башкирии в 2023 году составила 390 тысяч гектаров. Из них биологическими препаратами планируется обработать только 67 тысяч гектаров.

Из-за того, что специалисты работают препаратом, который может повлиять на состояние людей и самих насекомых, на остальной территории специалисты не имеют права проводить работы. По информации Минлесхоза, в 2022 году из-за нашествия шелкопряда площадь сократилась на 650 тысяч гектаров леса.