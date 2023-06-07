В Башкирии показатель смертности от ковида вырос на один новый случай

В Башкирии вырос показатель смертности от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав. Всего жертвами инфекции официально признаны 6 082 человека.
С начала пандемии ковид был обнаружен у 368 483 (+31) жителей Башкирии. Из общего числа зараженных 361 378 пациентам удалось успешно побороть болезнь.
По данным министерства здравоохранения республики, в настоящее время стационарное лечение проходят 100 пациентов, в том числе 65 человека старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 923 человека, из которых 276 граждан пожилого возраста.