В мэрии Уфы рассказали о работе общественного транспорта в День города

Работа общественного транспорта в Уфе 12 июня будет продлена до полуночи. Об этом сообщили в мэрии города. В администрации уточнили, что изменение графика связано с празднованием Дня России и Дня города, которые выпадают на понедельник.

Фото №1 - В мэрии Уфы рассказали о работе общественного транспорта в День города

Так, на период подготовки и проведения фестиваля «Уфа, гуляем!», территорией проведения которого станут улицы Ленина и Чернышевского, транспортные потоки — автобусы и автомобили — направят в объезд по улицам Цюрупы и Карла Маркса.

«Для жителей, которые придут на концерт „Уфа — любимый город“ возле государственного академического русского драмтеатра и останутся посмотреть праздничный фейерверк в 23.00, организуют накопление автобусов и троллейбусов в районе площади имени Ленина и трамваев на кольце возле „Госцирка“, — уточнили в мэрии. — Также перевозчиков предупредили о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах, проходящих через остановку „Горсовет“ как в южном, так и в северном направлениях, и через Сипайлово».

В целом с 10 по 12 июня городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

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