В мэрии Уфы рассказали о работе общественного транспорта в День города

Работа общественного транспорта в Уфе 12 июня будет продлена до полуночи. Об этом сообщили в мэрии города. В администрации уточнили, что изменение графика связано с празднованием Дня России и Дня города, которые выпадают на понедельник.
Так, на период подготовки и проведения фестиваля «Уфа, гуляем!», территорией проведения которого станут улицы Ленина и Чернышевского, транспортные потоки — автобусы и автомобили — направят в объезд по улицам Цюрупы и Карла Маркса.
В целом с 10 по 12 июня городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.