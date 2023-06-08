В мэрии Уфы рассказали о работе общественного транспорта в День города

«Для жителей, которые придут на концерт „Уфа — любимый город“ возле государственного академического русского драмтеатра и останутся посмотреть праздничный фейерверк в 23.00, организуют накопление автобусов и троллейбусов в районе площади имени Ленина и трамваев на кольце возле „Госцирка“, — уточнили в мэрии. — Также перевозчиков предупредили о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах, проходящих через остановку „Горсовет“ как в южном, так и в северном направлениях, и через Сипайлово».