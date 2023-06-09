В Баймакском районе прошел рейд по выявлению недобросовестных недропользователей

Около сотни выявленных нарушений. Столько с начала года зафиксировали сотрудники территориальных комитетов Минэкологии в Зауралье. В их ведении – недропользователи, которые добывают полезные ископаемые. Сотрудники ведомства регулярно проводят рейды, в одном из которых в Баймакском районе приняла участие и съемочная группа телеканала БСТ.

О некогда бурной деятельности здесь красноречивее всего напоминают горы перекопанной земли. А вот техники на объекте практически не осталось. Как и хозпостроек. Одновременно со съемочной группой к карьеру подъехали машины для погрузки оставшегося имущества. На этом объекте работало золотодобывающее предприятие ООО «Графское», которое не раз попадало в поле зрения местных жителей и надзорных органов. Компании вменяли нарушения уголовного законодательства, а также многомиллионный ущерб. До сих пор между властями и руководством недропользователя идут судебные тяжбы.

Работа стоит и на объекте неподалеку. Здесь золотодобычей занималось другое небезызвестное предприятие – ООО «Весна». Ущерб от ее деятельности власти оценили в несколько миллиардов рублей. Впрочем, баймакская земля богата не только золотом. Это уже объект другого предприятия. По словам инспектора Минэкологии, компания нарушила условия действующей лицензии. Когда возобновится добыча полезного камня, сотрудники сказать пока не могут.

По словам инспектора Минэкологии, рейды по таким объектам организуются регулярно. В этом случае цель – проверить, чтобы работа не велась, что называется, исподтишка, невзирая на запрет.

Совместно с Ростехнадзором, прокуратурой, с полицией. Если взять только Баймакский район, более 50 карьеров. Вадим Бастанов, председатель Сибайского территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан

В Зауралье действуют два территориальных комитета, подведомственных Минэкологии республики. В зоне Белорецкого – Учалинский, Абзелиловский, Бурзянский районы и город Межгорье. Сибайское подразделение контролирует Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский и Хайбуллинский районы, а также город Сибай.

В случае обнаружения нарушения условий лицензии и других видов нарушений мы актируем данный факт и передаем в соответствующие органы. Это Росприроднадзор, прокуратура, МВД. Вадим Бастанов, председатель Сибайского территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан