В Баймакском районе прошел рейд по выявлению недобросовестных недропользователей

Около сотни выявленных нарушений. Столько с начала года зафиксировали сотрудники территориальных комитетов Минэкологии в Зауралье. В их ведении – недропользователи, которые добывают полезные ископаемые. Сотрудники ведомства регулярно проводят рейды, в одном из которых в Баймакском районе приняла участие и съемочная группа телеканала БСТ.
О некогда бурной деятельности здесь красноречивее всего напоминают горы перекопанной земли. А вот техники на объекте практически не осталось. Как и хозпостроек. Одновременно со съемочной группой к карьеру подъехали машины для погрузки оставшегося имущества. На этом объекте работало золотодобывающее предприятие ООО «Графское», которое не раз попадало в поле зрения местных жителей и надзорных органов. Компании вменяли нарушения уголовного законодательства, а также многомиллионный ущерб. До сих пор между властями и руководством недропользователя идут судебные тяжбы.
Работа стоит и на объекте неподалеку. Здесь золотодобычей занималось другое небезызвестное предприятие – ООО «Весна». Ущерб от ее деятельности власти оценили в несколько миллиардов рублей. Впрочем, баймакская земля богата не только золотом. Это уже объект другого предприятия. По словам инспектора Минэкологии, компания нарушила условия действующей лицензии. Когда возобновится добыча полезного камня, сотрудники сказать пока не могут.
По словам инспектора Минэкологии, рейды по таким объектам организуются регулярно. В этом случае цель – проверить, чтобы работа не велась, что называется, исподтишка, невзирая на запрет.
В Зауралье действуют два территориальных комитета, подведомственных Минэкологии республики. В зоне Белорецкого – Учалинский, Абзелиловский, Бурзянский районы и город Межгорье. Сибайское подразделение контролирует Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский и Хайбуллинский районы, а также город Сибай.
Сотрудники территориальных комитетов есть практически в каждом из представленных муниципалитетов. В любой непонятной ситуации жители могут обратиться в указанные подразделения. Сделать это можно как лично, приехав в офис, так и позвонив по телефонам: 8 (34792) 3-42-59 (Белорецк), 8 (34775) 2-86-01 (Сибай).