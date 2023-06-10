В Уфе 12 июня ограничат движение автомобилей на двух участках

12 июня в День города в башкирской столице ограничат два проезда для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации мэрии, с 00:00 12 июня до 00:00 13 июня перекроют проезд-дублер на улице Маршала Жукова, который проходит вдоль парка «Кашкадан», где пройдет фестиваль "Свет воды".