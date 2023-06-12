В Уфе скоропостижно скончался заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

В Уфе скончался заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин. Актер Башдрамтеатра имени Мажита Гафури умер на 49-ом году жизни.

Позже будет известно время и место прощания с артистом. Коллеги актера отзываются о нем как о любимом артисте и хорошем друге.