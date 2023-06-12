В Уфе скоропостижно скончался заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

В Уфе скончался заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин. Актер Башдрамтеатра имени Мажита Гафури умер на 49-ом году жизни.
Позже будет известно время и место прощания с артистом. Коллеги актера отзываются о нем как о любимом артисте и хорошем друге.
Хаким Муртазин начал карьеру актера театра в 1997 году после окончания Уфимского государственного института искусств имени Исмагилова. С этого времени артист сыграл множество ролей в спектаклях и на телевидении. В 2010 году Хакиму Муртазину было присвоено звание заслуженного артиста Башкирии.