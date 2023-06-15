Стало известно о смерти экс-нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Тарасова

Ушел из жизни Дмитрий Тарасов - бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева». О его кончине сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
За «Салават Юлаев» Тарасов играл с 2006 по 2008 годы и был чемпионом России в составе команды Уфы.
Хоккеист был воспитанником хабаровской школы, капитаном «Амура» и лидером клуба по количеству проведенных матчей в чемпионатах России. Он выступал за команду в сезонах 1997-2006, 2011-2016. Также в свое время он выступал за «Динамо» (2008), «Спартак» (2008-2009) и «Сибирь» (2009-2011).
Карьеру Дмитрий Тарасов завершил в ноябре 2017 года. Всего он провел 379 матчей в КХЛ и набрал 156 (62+94) очков.
Причины смерти Дмитрия Тарасова не раскрываются.