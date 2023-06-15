Стало известно о смерти экс-нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Тарасова

Хоккеист был воспитанником хабаровской школы, капитаном «Амура» и лидером клуба по количеству проведенных матчей в чемпионатах России. Он выступал за команду в сезонах 1997-2006, 2011-2016. Также в свое время он выступал за «Динамо» (2008), «Спартак» (2008-2009) и «Сибирь» (2009-2011).