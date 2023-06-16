В Башкирии на дорогах ловят должников

Налоговики совместно с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД проводят рейды. По автомобильным номерам в транспортном потоке выявляют тех, кто задолжал по налогам и штрафам.
Неплательщики могут остаться без колес, автомобили эвакуируют на спецстоянку. Подобная мера взыскания долгов, как показывает практика, наиболее эффективна.
Также налоговая служба напоминает, что наличие долгов может лишить человека отпуска. На должников накладывают запрет на выезд за границу. Оплатить задолженность можно на сайте ФНС, портале Госуслуг, в отделениях «Почты России» и офисах банков.