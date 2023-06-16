В Башкирии на дорогах ловят должников

Налоговики совместно с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД проводят рейды. По автомобильным номерам в транспортном потоке выявляют тех, кто задолжал по налогам и штрафам.

Неплательщики могут остаться без колес, автомобили эвакуируют на спецстоянку. Подобная мера взыскания долгов, как показывает практика, наиболее эффективна.