В Уфе ищут подрядчика для следующего этапа реконструкции парка

В башкирской столице планируется доработать Парк нефтехимиков. В настоящее время власти города ищут подрядчика, который займется работами по благоустройству.

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика. В настоящее время в документации четко не определены предстоящие работы, но установлено, что парк ждут значительные перемены.