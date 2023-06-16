В Уфе ищут подрядчика для следующего этапа реконструкции парка

В башкирской столице планируется доработать Парк нефтехимиков. В настоящее время власти города ищут подрядчика, который займется работами по благоустройству. 

Фото №1 - В Уфе ищут подрядчика для следующего этапа реконструкции парка

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика. В настоящее время в документации четко не определены предстоящие работы, но установлено, что парк ждут значительные перемены. 

На территории появятся скамейки, арт-объекты, различные стенды и указатели. Также в парке обновят освещение, туалеты, мусорки и многое другое. Подрядчику предстоит выполнить работы до ноября 2024 года.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ